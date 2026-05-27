母に自分が好きな場所を見せたい。娘が東京旅行で張り切っていたワケ▶▶この作品を最初から読む台湾・香港に15年以上通い、東南アジアも飛び回ってきた旅好きの漫画家・赤夏さん。普段は一人旅が多い赤夏さんですが、今回は旅慣れない母を連れて東京や横浜などを巡る二人旅へ。関西から関東への気軽な国内旅行に見えるこの旅は、母にとっては貴重な体験。というのも、母は数十年にわたって父のモラハラやDVに耐え、外泊