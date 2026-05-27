27日午後、名古屋市名東区で車と歩行者の事故があり、小学生ぐらいの女の子が意識不明の重体となっています。警察と消防によりますと、27日午後3時50分ごろ、名東区望が丘の路上で「低学年の女の子が意識薄い。全身から出血している」などと目撃者から110番通報がありました。消防が現場に駆け付けたところ、8歳から9歳ぐらいの女の子が出血した状態で倒れていて、病院に搬送されましたが意識不明の重体です。女の子は近く