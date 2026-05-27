ロックバンド「マキシマムザホルモン」ナヲ（50）が、27日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、人生の参考にしているタレントについて語った。トークテーマは「年を重ねて今が一番楽しい女」。出演者たちが年相応の楽しみ方や価値観の変化を披露した。加齢に伴う衰えについて、ナヲは「私、凄い大久保さんの意見を聞いていて」と、「オアシズ」大久保佳代子を名指しして明かした。「大久保