初代タイガーマスク主宰の「ストロングスタイルプロレスVol.39THEFIRSTTIGERMASK45thAnniversary」は27日、後楽園ホールで行われた。休憩明けに初代タイガーマスクの佐山サトルが自らの足で歩いてリングイン。立ってマイクを持つと「新間さんの1周忌でメモリーを抱いてこのリングに立っています。新間さんは絶対にここにいます。新間さんの影響で毎日トレーニングをするようになった。今、車椅子を使ってません。