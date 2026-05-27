◇交流戦阪神2―5日本ハム（2026年5月27日甲子園）開幕48試合目にして待望の来日初打席に立ったディベイニーが“一発回答”で結果を出した。2点を追う6回2死一塁の場面に代打で登場。小雨の降りしきる中、堀の初球146キロストレートをきっちりとらえ、来日初安打を左前にはじき返した。塁上で満面の笑みを浮かべる姿には、一塁側ベンチの藤川監督も拍手。試合後は「本当にいいスタートになったと思います。開幕には入