◇交流戦阪神2―5日本ハム（2026年5月27日甲子園）阪神の中野が今季4度目の3安打猛打賞を記録した。昨年まで同僚だった島本からも左前打を放った。「しっかり出塁することに重きを置いてたので、センターから逆に打てたことは良かった」1番だった前日から“定位置”の2番に戻り、躍動した。「いやまあ打順は特に関係なく、自分のやるべきことをしっかりやろうと思って打席に入った。チャンスメークすることだけを考