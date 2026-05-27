「ファーム・西地区、阪神１−２西武」（２７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神は西武に惜敗した。打線は先発の菅井に九回完投で１得点と抑え込まれた。マルティネスは６回７安打２失点（自責１）と好投した。九回には代打・糸原の安打から同点のチャンスを作ったが、あと一本が出なかった。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−マルティネスは四死球を少なく好投。「みんなピッチャーは頑張ってるよ。２点目がね、