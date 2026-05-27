◇交流戦オリックス5─2DeNA（2026年5月27日横浜）オリックス・山中が2戦連続5番起用に応える躍動だ。2回先頭の第1打席、マウンドには木更津総合の2学年後輩にあたる篠木。昨オフの自主トレもともに沖縄でこなすなど、親交深い後輩から左前打を放ち、一塁上で拳を握った。4回先頭の2打席目は四球、5回2死一塁で迎えた3打席目も左前打。先輩の威厳を見せつけるとともに、いずれもその後本塁に生還するなど打線に流れをも