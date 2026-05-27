◇交流戦巨人5ー1ソフトバンク（2026年5月27日東京D）巨人・戸郷翔征投手（26）が7回で今季最多117球を投げ、7安打1失点。今季の本拠地初白星となる2勝目を挙げ、連敗を5で止める粘投を見せた。「連敗を止める役目が一番、重要。僕の中でもチームとしても大きな1勝だと思う」と振り返った。阿部前監督の辞任が決まってから、再出発の1勝にもなり「阿部）監督もテレビで見ていると思うし、やっぱりジャイアンツが勝つこと