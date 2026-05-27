元KSB瀬戸内海放送で現在はフリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。1st写真集「Lily」（光文社）の「重版決定」を報告した。「#白戸ゆめの1st写真集『Lily』なんと…！！この度売上好評につき重版が決定いたしましたお手に取っていただいた皆様、ありがとうございますこれも応援してくださる皆さんのお陰ですありがとう」と感謝の気持ちをつづり、肌色と黒の衝撃的なランジェリーショ