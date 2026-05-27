欲しいアイテムが出るまでつい回したくなる【ガチャ】の中でも、好きな「キャラクターガチャ」は心ときめく可愛いビジュアルに一層コンプリート欲が湧いてくるはず。今回は立体感や質感が映える、魅力の詰まったアイテムをご紹介します。普段持ち歩く身近なアイテムに取り付ければ、分かりやすい目印になってくれそうです。 ふわふわとした温かみのあるビジュアル インスタグラマー@gnm.aoさんが「コ