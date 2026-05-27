◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ２―５オリックス（２７日・横浜）オリックス・杉本裕太郎外野手がファンに感謝した。両膝痛が回復し、６回に代打で今季初出場。変則左腕・岩田から見逃し三振に倒れたが「声援がめっちゃ大きくて、うれしかったです」と喜びをかみしめた。開幕からリハビリを続け、１９日に実戦復帰したばかり。「（リハビリを）頑張ってよかったなって思いました」とつぶやいた。通算１００本塁打