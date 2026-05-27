本拠地ロッキーズ戦米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地ロッキーズ戦に15-6で勝利した。この試合で“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス外野手が左腹斜筋を負傷し、負傷者リスト（IL）入りした。デーブ・ロバーツ監督は試合後、マイナーからアレックス・フリーランド内野手を昇格させると明言。米メディアによると、実はキム・ヘソンをマイナー降格させる可能性があったのだったという。米スポーツメディア「