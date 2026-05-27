◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ２―５オリックス（２７日・横浜）オリックスが交流戦で連勝スタートし、リーグでは西武と首位タイに再浮上した。８回を無失点でつないだ椋木が、パ最多の１３ホールド目。７試合連続ホールドと好調を維持し「寺西がいけば『続かないと』ってなります」と７回を務め、７試合連続無失点とした２年目右腕を意識した。球宴ファン投票の中間発表では、中継ぎ部門でトップに立つ右腕。「