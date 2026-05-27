記事ポイントクラウド移行が進まない「コスト・人材不足・現状維持」の3つの課題を解説する無料オンラインセミナーが2026年6月10日（水）に開催されます所要時間は30分で、Microsoft Teamsを使って受講できます参加者には当日の解説資料プレゼントと個別相談（希望者限定・無料）の機会が提供されます クラウド移行を検討しながらも具体的な行動に踏み出せていないITインフラ担当者・情報システム担当者向けのオンラインセミ