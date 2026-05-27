◇交流戦ソフトバンク1―5巨人（2026年5月27日東京D）1番・一塁でスタメン出場したソフトバンクの正木智也外野手は9回に二塁打を放って3安打。打率を4割に乗せた。10試合連続安打と打線を引っ張っている。小久保監督は「内容も結果も良かった」と評価した。走塁面については課題を指摘。初回2死一塁。4番・栗原の中前安打で三塁まで進めなかった点に触れ「三塁に行ってないのは許せないですね。あしたコーチにガツンと言