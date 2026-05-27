元でんぱ組．incでタレントの最上もが（37）が27日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。坐骨神経痛を発症したことを明かした。トレーニングジムでの鏡越しの自撮りを公開。「がんばりすぎてたら坐骨神経痛になってしまい、笑」と報告し、「やっと治ったからパーソナルは週1に…何事もほどほどにですね、、」とつづった。続く投稿では、「私が坐骨神経痛になったのウエイトトレーニングやりすぎたせいなので、笑」と