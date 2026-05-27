◇交流戦日本ハム5―2阪神（2026年5月27日甲子園）5回2死一、二塁の場面で日本ハムの先発・加藤貴が中前に同点適時打を放った。新庄監督は「期待できるでしょ？バスターエンドランかけたもん。ファウルになったけど。あのバスターエンドランがあのヒットにつながったんじゃないかな？ははは」と、自信の采配と自画自賛しながら加藤貴の打撃を称えた。2死二塁で8番・進藤の打席で、ネクストバッターズサークルには加藤