台風第6号(チャンミー)2026年05月27日21時45分発表 【画像】今後の台風の進路図を見る週末～来週頭に沖縄に接近 27日21時の実況種別 台風大きさ -強さ -存在地域 フィリピンの東中心位置 北緯10度10分 (10.2度)東経136度00分 (136.0度)進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)中心気圧 &