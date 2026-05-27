アンカー・ジャパンは、スターフライヤーと提携し、同社が運航する航空機内の全路線・全便にてAnkerのUSBケーブルを無料貸し出しするサービスを6月1日に開始する。 法改正に伴うルール厳格化に対応、機内でケーブルを無料貸し出し 今回の取り組みは、4月に実施された航空法および国土交通省の告示改正が背景にある。同改正では、航空機内でのモバイルバッテリーを使用