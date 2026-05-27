物価高騰に政情不安、人の気持ちも沈みがちだ。誰もが余裕なく生きている。些細なことで怒りが爆発するような場面もよく話題になっている。だが、こんなときだからこそ、「もうちょっとふわっと軽く生きたくて」という人たちがいる。【マンガ】夫に置き手紙を残し家出。「1人で生きたい。自分の人生を切り開きたい」と願った50代女性の決意50代半ばで新たなチャレンジ20代後半で結婚、二人の子をもうけたが30代半ばで夫と死別した