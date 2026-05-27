たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！「賃」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 集中力を研ぎ澄まして挑戦してみてください。問題：「賃」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。ヒント：答えの漢字は下半分にあります。答えを見る↓↓↓↓↓正解：貨正解は上から4つ目、左から6つ目の「貨