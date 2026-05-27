2026年4月26日に行われたロンドンマラソンで、セバスチャン・サウェ選手が1時間59分30秒という驚きのタイムを打ち出しました。サウェ選手が履いていた「adidas」の最新厚底シューズがこの快挙を支えたことは間違いありませんが、実は走行中の「補給食」も大きな役割を果たしたと考えられるのです。これまでにないほど多くの糖質摂取を可能にしたモルテン社の特許技術について、弁理士である筆者が解説します。【画像】サウェ選手が