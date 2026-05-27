アイドルグループ・日向坂46の『Kind of love (Special Edition)』が、27日発表の「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得しました。 本作は、5月20日に発売された最新CDシングルの全5形態・全7曲をコンパイルしたスペシャルエディションで、CD作品は、最新6/1付の「オリコン週間シングルランキング」でも初登場1位を獲得しています。表題曲『Kind of love』では、四期生の藤嶌果歩さん（19）が初の単独セン