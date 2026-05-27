「ヤクルト２−２西武」（２７日、神宮球場）ヤクルトが今季初の引き分け。阪神が敗れたため同率首位で並んだ。連敗脱出へ打線を組み替えて臨んだ一戦。今季初となる３番・オスナ、４番・沢井の新オーダーで相手先発・渡辺と対決。中盤まで毎回のように走者を出しながらも打ちあぐね、結局、渡辺には７回を４安打７三振、無得点に抑え込まれた。それでも０−２の八回１死一塁、２番に入ったサンタナが左越えに１０号同点２