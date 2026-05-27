8回ヤクルト1死一塁、サンタナが左越えに同点2ランを放つ＝神宮ともに最後は決め手を欠き、延長十二回で引き分けた。西武はカナリオの適時打とネビンのソロで六回までに2点を先行。ヤクルトは八回にサンタナの2ランで追い付いた。延長戦に入ってからは両チームの救援投手が踏ん張った。