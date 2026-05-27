ＳＫＥ４８の太田彩夏（２５）が初写真集（タイトル未定）を８月５日に発売することが２７日、分かった。「もう“あやめろ”とは言わせない」をテーマに、台湾ロケを敢行し、ビキニや初のランジェリーカットにも挑戦した。太田は「すごくうれしい気持ちでいっぱい」と喜び、「私らしさもギュッと詰まっていますが、アイドルとは違う等身大の自分を見せられる！そんな一冊になっていると思います」とアピール。「新たな一面を皆さ