【ドラゴンクエストXII 夢の彼方へ】 発売時期・価格：未定 スクウェア・エニックスは5月27日、RPG「ドラゴンクエスト」シリーズの最新作となる「ドラゴンクエストXII 夢の彼方へ」の新映像を公開した。 本日5月27日に40周年を迎えた「ドラゴンクエスト」シリーズ。その最新作となる「ドラゴンクエストXII」は2021年の発表以降、情報が途絶えていたが、配信番組「ドラゴンクエス