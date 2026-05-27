阪神は２７日の日本ハム戦（甲子園）に２―５で逆転負け。２連敗で３カードぶりの負け越しが決まった。先発・大竹耕太郎投手（３０）は５回７２球を投げて４安打３失点（自責点１）で今季３敗目（２勝）。７０キロのスローボールなど、持ち味を生かした投球で日本ハム打線を４回まで１安打に封じた。しかし１点リードで迎えた５回に味方の失策もあり逆転された。先頭・万波の中堅フェンス直撃の二塁打を浴びてピンチを招くと