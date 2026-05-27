花火、海、お祭り……イベントいっぱいの夏を過ごすなら、指先まで着飾り楽しむべし！そこで今回は、おしゃれなイマドキガールに聞いた「Summerネイル」をご紹介します。盛り盛りギャルっぽから、シンプル個性派ネイルまで、来る夏に備えてトレンドのデザインを予習しておこう♡LOVE BUZZ ITEM vol.51THEME：トレンドSummerネイルRay♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。イマドキガールは指先までおしゃれ&#