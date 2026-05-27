◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人・橋上秀樹監督代行が初勝利のウィニングボールを戸郷翔征投手から贈られた。７回１失点と粘投し今季２勝目を挙げた右腕のサイン入り。試合後のロッカーに置き土産として粋な贈り物が残されていたという。「戸郷投手の方から『代行１勝目ですね、おめでとうございます』と逆に声をかけられました」と思わず笑みがこぼれた。試合は坂本＆丸