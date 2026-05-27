◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ２―５オリックス（２７日・横浜）ＤｅＮＡはオリックスに逆転負けし交流戦２連敗となった。４点をリードされた５回１死二塁。度会が中前適時打を放ち１点を返すも、一、二塁間で挟まれアウトになった。相川亮二監督は度会の走塁について「積極的に競っていれば当然行きたいところですし。ただあの展開で判断ミスだと僕は思うので」と苦言を呈した。一発出れば同点となる９回２