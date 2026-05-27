◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト２―２西武＝延長１２回＝（２６日・神宮）ヤクルトが今季初の延長１２回突入も引き分けとなった。それでも日本ハムに２連敗の阪神と同率首位に浮上した。７回まで西武の先発渡辺の前に無得点に抑えられていた打線は２点を追う８回、サンタナの左越え１０号２ランで追いつくと１１回無死満塁のピンチを脱出。その後の好機を生かせず勝ち越しはならなかった。