２６日、グテレス事務総長（右）と握手を交わす王毅氏。（国連＝新華社記者／李睿）【新華社国連5月27日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は26日、国連安全保障理事会のハイレベル会合出席のため訪れた米ニューヨークで、グテレス国連事務総長と会談した。２６日、グテレス事務総長と会談する王毅氏。（国連＝新華社記者／李睿）