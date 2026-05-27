◇プロ野球セ・パ交流戦 ヤクルト2-2西武(27日、神宮球場)西武対ヤクルトの交流戦第2戦は引き分けになりました。西武は2点リードの8回、2番手としてマウンドに上がった篠原響投手がサンタナ選手に2ランホームランを浴び同点に追いつかれます。その後2-2のまま延長に入ると11回、ヒットと相手のエラーでノーアウト満塁のチャンスを作ります。この場面で源田壮亮選手はファーストへ強烈な打球を飛ばしましたが、ファーストの茂木栄五