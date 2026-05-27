ロックバンド「マキシマムザホルモン」ナヲ（50）が、27日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、先輩タレントの豪快な飲みっぷりを明かした。トークテーマは「年を重ねて今が一番楽しい女」。出演者たちが年相応の楽しみ方や価値観の変化を披露した。タレント森尾由美は、かつて最後まで付き合っていた飲み会も「今は体力的にしんどいから、帰っちゃう」といい、「次の日のことを優先して、帰