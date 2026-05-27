毎日身につけるランジェリーは、心地よさもシルエットの美しさもどちらも大切にしたいもの。そんな女性の想いに寄り添う「aimerfeel（エメフィール）」から、新作『シームレス バーレスク脇高ブラ(R)』が登場しました。人気シリーズの補整力はそのままに、よりシンプルでデイリーに使いやすいシームレス仕様へアップデート♡洋服に響きにくく、毎日のコーデに自然とな