Snow Manの楽曲『SAVE YOUR HEART』が、27日発表の最新『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』で1位を獲得しました。Snow Manの楽曲『SAVE YOUR HEART』は、メンバーの宮舘涼太さん（33）が主演するドラマの主題歌。初週ダウンロード数は1.4万ダウンロードを記録しました。自身通算では6作目のデジタルシングル1位となりました。オリコン調べ（2026/6/1付）