◇交流戦日本ハム5―2阪神（2026年5月27日甲子園）日本ハム・新庄剛志監督（54）は、相手守備の乱れを呼び込んだ5回2死一、三塁の場面を振り返った。逆転に成功した直後、三塁走者は投手の加藤貴だったが動いた。結果的に。阪神・坂本の三塁送球が逸れて3点目が入ったが、新庄監督は納得してなかった。「ウチなら1000%セカンド送球ですけどね。あれはダブルスチールです。ピッチャーの時こそ間違いなく成功すると思っ