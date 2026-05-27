天皇皇后両陛下が主催する宮中晩さん会が開かれ、秋篠宮家の長男・悠仁さまが初めて出席されました。国賓として来日しているフィリピンのマルコス大統領夫妻を迎え、皇居・宮殿で晩さん会が催されました。「フィリピン共和国の繁栄と貴国国民の幸せを願い、杯を挙げたく思います」初の晩さん会出席となった19歳の悠仁さまは、ジンジャーエールを手にフィリピンの閣僚らと笑顔で乾杯したほか、隣に座った愛子さまと言葉を交わされま