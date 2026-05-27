親族が集まる場では、それぞれの価値観や距離感の違いが見えてくることがあります。とくに葬儀や納骨といった場面では、「常識」や「気づかい」をめぐる考え方の違いが、思わぬ摩擦を生むこともあるようです。『義兄夫婦が気が利かず、何もしません。先日義母の納骨をしました。すべて私たち夫婦が段取りしました』投稿者さんは、お坊さんの手配やお供えの準備などを一手に引き受けました。一方で義兄夫婦は目立った動きがなく、そ