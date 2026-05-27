英国職人が仕立てる究極のレストモッド自動車業界では電動化や自動運転技術の進化が話題の中心となっていますが、その一方で、古い名車を現代の感覚で再構築する“レストモッド”の人気もさらに高まっています。最新技術を詰め込んだ新型車とは異なる魅力として、往年のデザインや機械的な味わいを残しながら、現代でも快適に走れるよう仕立て直すスタイルが、多くのクルマ好きの心を掴んでいます。【画像】超カッコいい！ こ