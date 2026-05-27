私はナミ（24）。あれからすぐに彼氏のソウマ（24）と結婚して、一緒に暮らしはじめました。きっと私が孤独にさいなまれないように、ソウマが私のことを思ってくれたのだと思います。今の私はスッキリとしています。両親に愛されていなかったことを悟り、長年、腑に落ちなかった疑問が解けたからです。両親たちが私をわが子だと思わないように、私も親と思っていません。お金を出してくれたことは感謝するべきかもしれませんが、そ