消費者庁の事故調は27日、パーソナルトレーニング中の事故について、トレーナーの知識や経験不足などを背景に事故が発生しているとして、再発防止を求める報告書を公表しました。消費者事故調によりますと、2019年1月から2025年12月までの7年間で、パーソナルトレーニング中に発生した事故は196件確認されたということです。年代別では40代が51件と最多で、30代、50代と続いています。また、治療に1か月以上かかるケースが最も多く