第79回カンヌ国際映画祭で『カンヌ・プレミア』部門に正式出品された、映画『黒牢城』のジャパンプレミアが26日に行われました。主演の本木雅弘さんとSnow Manの宮舘涼太さんは、本作でカンヌを訪れ、現地での反響を明かしました。『黒牢城』（6月19日（金）全国公開配給：松竹©米澤穂信/KADOKAWA©2026映画「黒牢城」製作委員会）は、『スパイの妻』などで国内外から高い評価を受ける、黒沢清監督にとって初となる