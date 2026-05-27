俳優でアーティストの錦戸亮（41）が27日放送のTBS系「ニノなのに」（水曜後9・00）に出演。嵐の二宮和也（42）と約7年ぶりの再会を果たした。「ゲスト＆司会」のテロップが出た錦戸は、「こんばんは！ニノなのにへようこそ。司会の錦戸亮です。皆さんよろしくお願いします」と大きな声で自己紹介。あまりの元気の良さに、二宮から「珍しいじゃない」と突っ込まれると、「凄い久しぶりなんですよ、バラエティーに出るのも」と