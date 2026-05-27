「広島４−５ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）広島が２試合連続の逆転負けを喫した。３−１の七回だ。この回から登板した高が、代打・井上の左前打を浴び、三塁手・坂倉の失策も重なってピンチを招くと、１死満塁となって遠藤がマウンドへ。右腕が西川に中前への２点適時打を許し、さらに暴投で１失点。続く佐藤にも中前適時打を浴び、この回一挙４点を失った。先発した森は、初回２死二塁で、山口を左飛に打ち取ると