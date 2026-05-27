2026年の賃金協約の調印式で署名する韓国の電機大手サムスン電子の労使＝27日、韓国京畿道（サムスン電子提供、聯合＝共同）【ソウル共同】韓国の電機大手サムスン電子は27日、成果給を巡って労組側と暫定合意していた2026年の賃金協約の交渉が妥結したと発表した。半導体部門向けの新たな特別成果給制度を導入し、自社株で支給するなどとする暫定合意案が同日、労働組合員の投票で、賛成多数により可決された。サムスン電子の