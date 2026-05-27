◇交流戦ソフトバンク1―5巨人（2026年5月27日東京D）育成出身の159キロ左腕、ソフトバンク・アルメンタのプロ初登板初先発はホロ苦い結果に終わった。61球。4四死球を出して2回1/3を4安打5失点で降板し「ストライクゾーンの中で勝負できなかった。四球がもったいなかったです」と肩を落とした。初回先頭の泉口にこの日の最速157キロをマークするなど、自信がある直球で攻めた。一方で「スライダーがあまり良くなかった