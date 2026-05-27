テレビ朝日ホールディングスは２７日、傘下のテレビ朝日が新日本プロレスリングの株式を追加取得し、連結子会社にすると発表した。プロレス関連の番組やコンテンツの海外展開を進め、インターネット配信やイベント開催を通じた事業拡大を図るとしている。テレ朝が６月３０日付で新日本プロレスの株式を約１２億１６００万円で取得する。新日本プロレスに対するテレ朝の出資比率は２２・７％から４６・３％に高まる。テレ朝と提